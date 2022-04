Zu einem Unfall mit einem Traktor ist es am Samstagmorgen (23.04.) in Remshalden-Grunbach gekommen.

{element}

Laut Angaben der Polizei war ein 66-Jähriger auf der Straße "Osterhof" unterwegs gewesen. Er arbeitete dort in den Weinbergen. „Der Traktor kam jedoch von der Straße ab und stürzte einen Abhang hinunter,“ heißt es im Polizeibericht vom Sonntag (24.04.). Der 66-Jährige zog sich dabei eine Verletzung am Auge zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren die Freiwillige