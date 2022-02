Bei einem Unfall am Montagmorgen (21.02.) gegen 6.30 Uhr ist ein Mann in Waiblingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 47-jähriger auf einem Firmengelände in der Boschstraße rückwärts an die Laderampe heranfahren. Dabei übersah der 47-Jährige einen Arbeiter. Der Arbeiter wurde kurzzeitig zwischen dem Lastwagen und der Laderampe eingeklemmt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

