Die örtliche Feuerwehr wurde am Dienstag (22.03.) gegen 2.30 Uhr wegen eines Brandes in der Trailhöfer Straße in Auenwald alarmiert. Dort brannten laut Polizei drei Gartenhütten, die letztlich auch völlig beschädigt wurden.

Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Feuer war kurz nach 3 Uhr am Dienstagmorgen von der Feuerwehr gelöscht. Die Ermittlungen zur unbekannten Brandursache dauern an.

