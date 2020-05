Am Donnerstag (07.05.) ist die Feuerwehr zu einem Flächenbrand in Unterbrüden in der Verlängerung der Silcherstraße ausgerückt. Laut Polizei kam es aus bislang unbekannten Gründen kurz vor 16.30 Uhr zu einem Flächenbrand einer Wiese. Die Feuerwehr Auenwald war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen.