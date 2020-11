Auto überschlägt sich in Weinstadt

In der Kalkofenstraße in Weinstadt hat sich am Freitagmorgen (20.11.) ein Auto überschlagen. Der Wagen kam von der Straße ab und krachte in einen Zaun. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 08.40 Uhr.

Der Rettungseinsatz läuft aktuell (Stand 09.15 Uhr) noch. Über die Unfallursache, den genauen Unfallhergang sowie den entstandenen Sachschaden und verletzte Personen können die Beamten zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.

Weitere Informationen folgen