Auto brennt in Waiblingen komplett aus: Feuerwehr-Einsatz am Mittwoch (05.04.)

In der Badstraße in Waiblingen ist ein Auto am Mittwoch (05.04.) gegen 11.45 Uhr ausgebrannt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Straße kurzzeitig gesperrt

Während der Fahrt bemerkte eine 70-jährige Frau Rauch aus dem Motorraum ihres VW Golf aufsteigen. Daraufhin stellte sie ihr Auto an der Ecke Badstraße/Talstraße ab. Kurz darauf stand das Auto bereits im Vollbrand. Die hinzugerufene Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 2000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Straße musste während des Löscheinsatzes kurzzeitig gesperrt werden.