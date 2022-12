Auto brennt in Plüderhausen: Anwohner verhindern wohl Schlimmeres

In Plüderhausen ist es am Mittwochabend (21.12.) zu einem großen Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Polizeibericht wurden die Einsatzkräfte kurz nach 18 Uhr zu dem Einsatz in der Hauptstraße gerufen. Grund dafür war laut Bericht der Feuerwehr ein brennender Transporter. Heikel war die Lage, weil das Fahrzeug in unmittelbarer Nähe zu einem Gebäude stand. Feuerwehrkommandant Marc Angelmahr berichtet: "Durch das umsichtige und schnelle Handeln der umliegenden Bewohner mit ihren privaten Feuerlöschern konnte der Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr etwas eingedämmt werden." Dadurch sei vermutlich ein Übergreifen des Brandes auf das benachbarte Gebäude verhindert.

Feuer verursacht 10.000 Euro Sachschaden

Laut dem Einsatzbericht parkte ein 44-Jähriger das Fahrzeug zuvor an der Straße. Kurz darauf begann es im Motorraum zu qualmen, bis der Transporter schließlich brannte.

Die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen hatte den Brand dann nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. Sie war mit drei Fahrzeugen und 18 Kräften im Einsatz . Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf run 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die unmittelbar angrenzenden Gebäude von der Feuerwehr kontrolliert. Der Rettungsdienst und die Polizei waren mit je einem Fahrzeug an der Einsatzstelle.