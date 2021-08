Auto gerät in Brand: Remstalstraße in Fellbach muss gesperrt werden

(Symbolfoto). © Benjamin Büttner

In der Fellbacher Remstalstraße brannte am Donnerstagabend (12.08.) ein Pkw. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit, die um 18.42 Uhr von dem Vorfall erfuhr. Die örtliche Feuerwehr habe den Brand an dem Mercedes relativ schnell nach ihrem Eintreffen löschen können. Es wurde niemand verletzt, die Remstalstraße musste aber aufgrund des Vorfalls gesperrt werden. Der Grund ist nach Auskunft der Polizei noch unklar. "Wir gehen nicht von einer Straftat aus", teilte ein Beamter mit. Die Ursache könnte im technischen Bereich liegen, müsse aber im Zuge der Ermittlungen noch abgeklärt werden. Auch der entstandene Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.