Auto steht in Flammen: Feuerwehreinsatz in Fellbach am Montag (07.06.)

In Fellbach ist es am Montagvormittag (07.06.) zu einem Fahrzeugbrand gekommen.

Der Fahrer eines Renault war gegen 10.40 Uhr auf der Schorndorfer Straße unterwegs, als er den Qualm aus dem Motorraum bemerkte. Daraufhin hielt er sein Fahrzeug an und verständigte die Feuerwehr. Das Auto stand laut Angaben der Polizei völlig in Flammen, konnte aber durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Schaden am Auto beläuft sich auf ca. 3.000 Euro.