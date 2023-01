Autobrand auf Edeka-Parkplatz beim Bahnhof Winnenden

Am Dienstagmittag (17.01.) ist auf dem Edeka-Parkplatz beim Bahnhof in Winnenden ein Mercedes in Brand geraten.

Technischer Defekt als Brandursache

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage mitteilte, war das Feuer gegen 12.15 Uhr gemeldet worden. Das Auto stand in Vollbrand, die Feuerwehr Winnenden war im Einsatz und löschte die Flamen. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt am Fahrzeug die Brandursache.

Die Fahrzeugbesitzerin war beim Einkaufen und als sie nach Hause fahren wollte, bemerkte sie Qualm und Rauch im Auto. Daraufhin verständigte sie umgehend die Rettungskräfte. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Höhe des Sachschadens liegt bei rund 3500 Euro.