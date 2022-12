Böller in Fellbach abgefeuert: Container fängt Feuer

Jugendliche haben am Montagnachmittag (19.12.) in Fellbach Böller abgefeuert. Dabei fing ein Container bei der Gäuäckersporthalle in der Bühlstraße Feuer. Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall.

Böller vor vorbeifahrendes Auto geworfen

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurden die Jugendlichen auch dabei beobachtet, wie sie in der Friedrich-List-Straße zwischen parkenden Fahrzeugen Böller abfeuerten. "Ein Böller wurde auch vor ein vorbeifahrendes Auto geworfen, wobei am Fahrzeug kein Schaden entstand", heißt es im Polizeibericht.

Zuvor hatten möglicherweise dieselben Personen bei der Gäuäckersporthalle in der Bühlstraße Böller in einen Container geworfen, der daraufhin Feuer fing. Zum Löschen des Containers war die örtliche Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften im Einsatz.

Die Polizei Fellbach bittet nun unter Tel. 0711/57720 um Hinweise auf die unbekannten Personen.