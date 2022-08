B14 bei Korb gesperrt: Langer Stau am Donnerstag-Nachmittag (04.08.)

Zu einem langen Stau ist es am Donnerstagnachmittag (4. 8.) auf der B14 gekommen. Zwischen Waiblingen-Mitte und Waiblingen-Nord/Korb musste die Polizei die Straße in Fahrtrichtung Backnang zwischenzeitlich sperren. Momentan (Stand 15:45 Uhr) sieht es so aus, als werde der Verkehr bald wieder fließen können.

Verletzte Person mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Als Grund für den Rettungseinsatz, der eine Straßensperrung notwendig machte, gibt die Polizei folgendes an: Eine Person sei von einer Brücke auf die Straße gesprungen und habe sich dabei verletzt. Sie sei aber danach „voll ansprechbar“ gewesen und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Gegen 15:45 Uhr meldete die Polizei: Die Rettungsarbeiten seien abgeschlossen, die Sperrung werde nun wieder aufgehoben. Der Stau müsste sich demnach im Laufe der nächsten Stunde auflösen.