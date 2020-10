B29 Richtung Aalen nach schwerem Unfall zwischen Weinstadt und Remshalden gesperrt

Auf der Bundesstraße 29 zwischen Großheppach und Remshalden-Süd hat sich am Mittwochabend (7.10.) ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei ist ein Autofahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht.

Die beiden Insassen des Wagens sind nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Er hat eine Person in eine Klinik gebracht. Für seinen Einsatz war die Bundesstraße vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

In Fahrtrichtung Aalen wird die B 29 noch bis in die Nacht hinein gesperrt sein. So lange werden die Aufräumarbeiten andauern. Die Polizei leitet den Verkehr an der Ausfahrt Beutelsbach von der Bundesstraße ab.

Die Feuerwehr Weinstadt war mit fünf Fahrzeugen vor Ort, außerdem der Rettungsdienst.

Stand: 22.14 Uhr. Weitere Informationen folgen am Donnerstag (8.10.)