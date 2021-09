Backnang: 67-jähriger Autofahrer verliert das Bewusstsein und stirbt

In der Nacht zum Mittwoch (8.9.) ist in 67-jähriger Autofahrer in Backnang gestorben.

Der Mann fuhr einem Polizeibericht um 00.15 Uhr auf der Marktstraße in Winnenden als er vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen das Bewusstsein verlor. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Mercedes.

Der 67-jährige wurde vom Notarzt erstversorgt, starb jedoch an der Unfallstelle, wobei der Aufprall nicht die Todesursache war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.