Backnang: Brennende Ballenpresse lenkt Opel-Fahrerin ab

Auf einem Feld in Backnang- Oberschöntal fing am Mittwoch (22.7.) gegen 17.30 Uhr eine Ballenpresse Feuer. Das berichtet die Polizei in einer Meldung. Der Traktorfahrer konnte demnach die Ballenpresse vom Traktor lösen, bevor sie vollständig ausbrannte. Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Opelfahrerin auf der Kreisstraße neben dem Feld vorbei und wurde offensichtlich so sehr von dem Brand abgelenkt, dass sie von der Fahrbahn abkam, über eine Verkehrsinsel fuhr und gegen ein Verkehrsschild prallte. Die Polizei beziffert den Sachschaden am Verkehrsschild und an der Ballenpresse auf insgesamt etwa 17 000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort.