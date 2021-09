In Backnang hat es am frühen Samstagmorgen (25.09.) einen Bahnunfall gegeben, bei dem drei Pferde involviert waren. Der Unfall hat sich im Bereich des Bahnübergangs an der Spinnerei zugetragen.

Laut Angaben der Polizei, gelangten drei Pferde, die davor aus einer nahegelegenen Koppel entlaufen waren, auf die Gleise. Als gegen 4.50 Uhr ein Zug vorbeifuhr, kollidierte dieser mit den Tieren. Die drei Pferde wurden hierbei tödlich verletzt. Die 45 Fahrgäste des Zuges sowie der Zugführer