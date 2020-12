Backnang: Explosion in Wohnhaus - Polizei sperrt den Bereich weiträumig ab

Am Donnerstagabend (17.12.) ist es in einem Wohnhaus im Blechbergele in Backnang gegen 17 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kam es im Bereich der Küche zu einer Explosion. Die Ursache der Explosion ist bislang unklar. Das Gebäude wurde bei der Explosion stark beschädigt. Es wurde niemand verletzt.

Derzeit kann die Polizei die Schadenshöhe noch nicht beziffern. Umliegende Gebäude sind nicht betroffen.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich durch die Polizei weiträumig abgesperrt. Die Feuerwehr ist mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit einem Einsatzleiter und einem Rettungswagen vor Ort. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Weitere Informationen folgen.