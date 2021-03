Backnang: Feuerwehreinsatz am frühen Mittwochmorgen (17.03.)

Am frühen Mittwochmorgen (17.03.) musste die Feuerwehr in Backnang gegen 3 Uhr zu einem Brand ausrücken. Laut Polizeibericht entwickelte ein Heizkörper bei einer Firma in der Wanne aufgrund eines technischen Defekts starken Rauch.

Die Feuerwehr Backnang war mit fünf Fahrzeugen und 32 Personen im Einsatz. Die Einsatzkräfte konnten die Situation schnell unter Kontrolle bringen. Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden am Heizkörper.