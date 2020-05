Symbolbild. © Pixabay/CC0 Public Domain

Am vergangenen Freitag (15.05.) gegen 11.30 Uhr ist im Bereich des Lutherwegs in Backnang eine Katze mit einem Luftgewehr angeschossen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Katze musste operiert werden. Das Polizeirevier in Backnang bittet nun um Zeugenhinweise. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, soll sich unter der Telefonnummer 07191/9090 melden.