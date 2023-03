Backnang: Mann nach Gaststättenbesuch niedergeschlagen und ausgeraubt

Ein 26-Jähriger ist am Samstag (11.03.) in Backnang niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Der junge Mann verließ gegen 3.20 Uhr eine Gaststätte in der Annonay-Straße und wurde kurz darauf von fünf jungen Männern ausgeraubt.

Männer würgen Opfer am Hals und klauen Rucksack

Wie die Polizei mitteilt, waren die Täter sehr aggressiv. Sie brachten den 26-Jährigen zu Boden und würgten ihn am Hals. Die Täter nahmen den Rucksack des 26-Jährigen an sich, indem sich ein Geldbeutel und weitere Gegenstände befanden.

Wie sahen die Täter aus?

Die Angreifer waren zwischen 20 und 22 Jahre alt. Der mutmaßliche Anführer der Gruppe war „korpulent und hatte einen dunklen Teint, dunkle Haare und einen Bart“. Bekleidet soll er zum Tatzeitpunkt mit einer weißen Jacke mit Fellkapuze gewesen sein. Ein anderer Angreifer soll ebenfalls eine weiße Jacke getragen haben.

Hinweise können an die Polizei unter der Telefonnummer 07361/5800 weitergegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.