Am Donnerstagmorgen (27.1.) ist ein fahrender Mercedes in Backnang in Brand geraten.

Der 48-jährige Mercedes-Fahrer fuhr Polizeiangaben zufolge gegen 7.45 Uhr auf dem Strümpfelbacher Weg, als an einer Kreuzung plötzlich der Motor ausging und der Motorraum qualmte. Das Auto fing Feuer und brannte aus. Der Autofahrer und seine Mitfahrerin konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen.

Der Schaden beträgt etwa 15.000 Euro

{element}

Die alarmierte Feuerwehr kam mit neun Mann