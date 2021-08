Die Feuerwehr Backnang musste am Samstagmittag (31.07.) zu einem Haus am Dresdener Ring ausrücken. Ein 59-jähriger Hausmeister hatte dort mit einem Gasbrenner Unkraut abgeflammt. Wie die Polizei vermutet, kam er dabei wohl zu dicht an dort gelagerte neue Rollläden.

Die Schadenshöhe ist noch unklar. © SDMG / Kohls

Die Rollläden gingen in Flammen auf und beschädigten die Gebäudefassade. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.