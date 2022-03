Am Samstagabend (26.02.) ist es in Backnang-Sachsenweiler zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Polizeimeldung kam es gegen 19.30 Uhr im Heizraum einer Firma in der Sachsenweiler Straße zu einer Verpuffung. Dadurch wurde die Heizungsanlage in Brand gesetzt.

Durch die Verpuffung wurden zudem mehrere Fenster und Garagentore stark beschädigt. An der Heizungsanlage entstand durch den anschließenden Brand ein Schaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Die Feuerwehr Backnang war mit fünf