In einem Mehrfamilienhaus in der Röntgenstraße in Backnang ist es am Dienstagabend (22.2.) zu einem Schwelbrand gekommen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der Feuermelder vermutlich ausgelöst, nachdem sich die Glut aus einem Holzofen bis an die Holzdecke der Wohnung ausgebreitet hatte. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.