Backnang: Wasserrohrbruch im Geschäftszentrum Schweizer Bau

In der Nacht von Sonntag auf Montag (24.08.) musste die Feuerwehr Backnang um kurz nach 3 Uhr zu einem Wasserrohrbruch im Geschäftszentrum Schweizer Bau ausrücken. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen musste die Annonay-Straße wegen des Feuerwehreinsatzes kurzzeitig gesperrt.

Der Rohrbruch an einer Hauptleitung der Sprenkelanlage verursachte in einem Geschäft einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.