Am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine starke Rauchentwicklung in einem Wohngebäude in der Backnanger traße "Lindenstieg" gemeldet. Der Grund: Die Bewohner hatten vergessen, den Backofen abzuschalten. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Kräften vor Ort.