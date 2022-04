In Schwaikheim ist es am Ostermontagabend (18.04.) zu einem Brand gekommen.

Wie die Polizei per Pressemitteilung am Dienstagvormittag mitteilt, ist die Schwaikheimer Feuerwehr gegen 21 Uhr in die Blumenstraße ausgerückt. Grund: Auf dem Balkon eines Wohngebäudes ist ein Feuer ausgebrochen. Dieses griff laut Polizei auf die Hausfassade über. Die Feuerwehr war mit 21 Mann und vier Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.