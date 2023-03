Beleidigungen und Drohungen in Lokal in Fellbach: Mann sorgt für Polizei-Einsatz

Ein 66-Jähriger hat am Dienstagabend (28.2.) in Fellbach für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das berichtet die Polizei am Mittwochmorgen. Den Angaben nach ging der Mann gegen 22.20 Uhr betrunken in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße. "Dort wurde er aggressiv, beleidigte beharrlich Anwesende, drohte denen und wurde auch handgreiflich", heißt es in der Mitteilung.

Platzverweis: Beamte bringen Mann nach Hause

Als der 66-Jährige des Lokals verwiesen wurde, verlagerte sich das Geschehen nach draußen. Die Polizei wurde alarmiert. Die Beamten erteilten dem Betrunkenen einen Platzverweis und brachten ihn nach Hause. Auch sie beleidigte der Mann.

Polizisten nehmen Betrunkenen in Gewahrsam

Während die Polizisten bei der Gaststätte die Anzeige aufnahmen, kam der 66-Jährige zurück. Letztendlich nahm die Polizei ihn in Gewahrsam.