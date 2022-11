Berglen: Fiat kommt von Straße ab und überschlägt sich – Fahrerin verletzt

Zu einem Unfall ist es am Montag (21.11.) auf der Kreisstraße von Birkenweißbuch in Richtung Kottweil gekommen. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Fiat die Kreisstraße gegen 12.45 Uhr entlang. In einer Kurve geriet der Fiat zunächst auf die Gegenfahrspur.

Die Frau lenkte daraufhin stark nach rechts und verlor die Kontrolle über ihren Fiat. Anschließend kam der Fiat nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er sich überschlug. Der Wagen kam auf dem Dach zum Liegen. Ein Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 54-Jährige in ein Krankenhaus. Der Fiat musste abgeschleppt werden.