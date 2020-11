Brand am Dienstagabend (3.11.) in Winterbach: 10.000 Euro Schaden

1/7 Feurwehreinsatz am Dienstagabend in Winterbach. © Benjamin Beytekin 2/7 Feurwehreinsatz am Dienstagabend in Winterbach. © Benjamin Beytekin 3/7 Feurwehreinsatz am Dienstagabend in Winterbach. © Benjamin Beytekin 4/7 Feurwehreinsatz am Dienstagabend in Winterbach. © Benjamin Beytekin 5/7 Feurwehreinsatz am Dienstagabend in Winterbach. © Benjamin Beytekin 6/7 Feurwehreinsatz am Dienstagabend in Winterbach. © Benjamin Beytekin 7/7 Feurwehreinsatz am Dienstagabend in Winterbach. © Benjamin Beytekin

Zu einem Brand ist es am Dienstagabend, 3. November, in der Lederstraße in Winterbach gekommen. Die Polizei schildert den Vorfall so: Gegen 19 Uhr sei in einer Fabrik neben einem Aluminium-Ofen Öl in Brand geraten, neben der Maschine sei es dadurch zu beträchtlicher Rauchentwicklung gekommen, was zu etwa 10.000 Euro Sachschaden geführt habe. Warum das Öl sich entzündete, sei noch unklar. Aus Feuerwehrkreisen ist zu hören, dass möglicherweise die Zuleitung zu einer Aluminium-Schmelzmaschine verstopft gewesen sei.