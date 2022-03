Zu einem Brand ist es am Donnerstagfrüh (24.03.) gegen 07.30 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße in Fellbach gekommen.

Was war die Brandursache?

Wie das Polizeipräsidium Aalen am Nachmittag mitteilte, konnte das Feuer, welches vermutlich durch eine noch glimmende Zigarette in der Blumenerde eines Blumenkastens ausbrach, durch die Feuerwehr Fellbach, welche mit zwei Fahrzeugen und rund zehn Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht