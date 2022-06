Brand auf Dach: Feuerwehr-Einsatz bei Pumpwerk in Remshalden-Geradstetten

In Remshalden-Geradstetten ist in der Nacht zum Sonntag (26.06.) das Dach eines Pumpwerks in Brand geraten. Die Feuerwehr war gegen 3 Uhr in der Straße Am Kelterwiesenbach im Einsatz.

Wie die Polizei am Montagmorgen berichtet, war die Lage schnell unter Kontrolle. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der entstandene Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch unklar. Die Polizei in Waiblingen ermittelt zum Vorfall.