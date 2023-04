Brand bei Bücherei in Fellbach gelegt: Rückgabe-Automat steht in Flammen

Unbekannte haben am Samstagmorgen (08.04.) in Fellbach einen Brand an der Bücherei gelegt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Rückgabe-Automat an dem Gebäude beim Berliner Platz angezündet.

Zeugen melden Brand – Feuerwehr rückt aus

Zeugen hatten den Brand gegen 8.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr rückte daraufhin aus. "Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf das Gebäude über", heißt es in der aktuellen Pressemitteilung der Polizei.

Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen können sich beim Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/5772-0 melden.