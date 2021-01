Brand beim Remspark: Einkaufszentrum muss evakuiert werden

Am Montagnachmittag (11.01.) ist es nahe des Einkaufszentrums "Remspark" in Waiblingen zu einem Brand gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, hatte es bei einer nahegelegenen Firma einen Maschinenbrand gegeben. Weil Rauch in das Gebäude zog, musste das Einkaufszentrum evakuiert werden.

Feuerwehreinsatz vor dem Einkaufszentrum. © Benjamin Beytekin

Bei dem Brand hatte offenbar ein Container Feuer gefangen. Wie Feuerwehrkommandant Jochen Wolf berichtet, wurde dieser vom Gebäude weggezogen und gelöscht. Über die Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden.