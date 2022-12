Brand in Backnang: Frau in Klinik - Wohnung unbewohnbar

Bei einem Wohnungsbrand in Backnang ist eine Frau am Dienstagvormittag (20.12.) leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie vom Rettungsdienst mit Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht.

Feuer ausgebrochen: Petroleumofen als Brandherd?

Laut Polizeimeldung brach das Feuer gegen 10.30 Uhr in einem Zweifamilienhaus in der Ginsterhalde aus. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte ein Petroleumofen im Schlafzimmer der Wohnung im 1. Stock der Auslöser gewesen sein. Flammen könnten demnach auf ein angrenzendes Bett übergesprungen sein.

Polizei: Haus vorerst nicht bewohnbar

Die Feuerwehr Backnang war mit 32 Einsatzkräften vor Ort um das Feuer zu löschen. "Zum Zeitpunkt des Brandausbruches waren keine weiteren Personen im Haus", so die Polizei

Die betroffene Wohnung scheint vorerst nicht mehr bewohnbar zu sein. Der Schaden könnte sich laut Polizei auf über 30.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.