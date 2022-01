In Backnang hat es am Montag (31.01.) gegen 3.40 Uhr in einer Erdgeschosswohnung im Gertrud-Bäumer-Weg gebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Bewohnerin von einem aktivierten Rauchmelder geweckt. Beim Nachschauen stellte sie im Wohn-Essbereich ein Feuer fest. Sie informierte umgehend die Rettungsleitstelle. Die örtliche Feuerwehr war mit 24 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Sie löschten das Feuer, das wohl im Bereich des Esszimmertisches seinen Ursprung nahm.