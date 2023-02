Brand in Backnang: War ein Defekt an der Photovoltaik-Anlage schuld?

In Rietenauer Weg in Backnang hat es am Samstagmittag (11.02.) gebrannt. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 13 Uhr aus, nachdem ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses gemeldet worden war.

Brandursache: Polizei geht von technischem Defekt aus

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, kam wohl niemand zu Schaden. "Das Haus stand zu diesem Zeitpunkt leer, deshalb ist niemand verletzt worden."

Die Brandursache wird nun ermittelt. "Wir gehen von einem technischen Defekt aus, im Zusammenhang mit einer Photovoltaik-Anlage", so der Sprecher weiter. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro.