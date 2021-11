In der Plattenwaldallee in Backnang kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte in der oberen Etage. Das meldete die Polizei am Donnerstag um 23 Uhr. Bei Redaktionsschluss war die Feuerwehr noch vor Ort und die Straße voll gesperrt.

Wie sich herausstellte, hatte der 81-jährige Bewohner der Haushälfte Essen auf dem Herd vergessen. Dieses entzündete sich und der Brand griff auf die gesamte Küche über. Bei dem Versuch, den Brand zu löschen, wurde der 81-Jährige leicht