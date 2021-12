Zu einem Großbrand in einer Lagerhalle mit Fotovoltaikanlage ist es am Dienstag um 12.21 Uhr in der Heidenbühlstraße in Kaisersbach-Gmeinweiler gekommen. Die Lagerhalle, in dessen Keller eine Werkstatt ist, befindet sich direkt neben dem Schwabenpark. Neun Fahrzeuge der Feuerwehren aus Kaisersbach und Welzheim, 61 Feuerwehrleute plus der Rettungsdienst und die Polizei waren im Einsatz, um das Wohnhaus neben der Lagerhalle zu schützen – und auch ein Übergreifen auf den Schwabenpark zu