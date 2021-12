Die Feuerwehr Welzheim ist am Freitagabend, 10. Dezember, kurz nach 21.30 Uhr wegen eines Garagenbrandes im Marienbader Weg alarmiert worden. Vor Ort stellte sich laut Kommandant Jürgen Krauß heraus, dass eine hinter einer Garage abgestellte Mülltonne in Brand geraten war und das Feuer auch auf daneben aufgeschichtetes Brennholz übergegriffen hatte. Der Hausbesitzer habe das Feuer allerdings bereits mit Hilfe eines Gartenschlauchs gelöscht, so Krauß. Die Feuerwehr, die zunächst mit vier