Brand in Schorndorf: Böschung mit Sträuchern abgebrannt

In Schorndorf ist am Donnerstag (02.03) gegen 12.30 Uhr eine Böschung mit Sträuchern und Grünbewuchs abgebrannt. Die Böschung befand sich bei der Gleisanlage in der Heinrich-Talmon-Groß-Straße.

Polizei vermutet Feuerwerkskörper als Brandursache

Nach Angaben der Polizei entstand nur ein geringer Schaden. Die Feuerwehr war zum Löschen mit einem Fahrzeug und neun Mann im Einsatz. Der Brand dürfte laut Polizei durch abgefeuerte Feuerwerkskörper verursacht worden sein. Dafür spricht, dass Überreste der Feuerwerkskörper vor Ort gefunden wurden. Außerdem hatten Zeugen Knallgeräusche wahrgenommen. Hinweise auf die Brandverursacher nimmt die Polizei in Schorndorf unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.