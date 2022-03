Im Industriegebiet in Schorndorf-Miedelsbach ist aktuell (Montagnachmittag, 14.03., 13.45 Uhr) die Feuerwehr im Einsatz. Laut ersten Informationen der Polizei steht eine Werkhalle in der Hanfwiesenstraße in Vollbrand. Rettungsdienste sind im Einsatz.

Eine Rauchsäule ist weithin sichtbar. Auch die Warn-App-Nina meldet eine starke Rauchentwicklung: "Halten Sie Fenster und Türen geschlossen."

Weitere Informationen folgen.

