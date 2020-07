Brand in Waiblinger Reihenhaus im Schlesierweg

Gegen 18.26 Uhr am Dienstagabend ist ein Feuer im Waiblinger Schlesierweg gemeldet worden. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Fassade eines Eckhauses. Laut Kommandant Jochen Wolf sei das Feuer zwischen Garage und Gebäude ausgebrochen. Dort sei wohl allerlei Holz und Gerümpel gelagert gewesen. An welcher Stelle das Feuer ausgebrochen war, kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Denn auch das Auto, das in der verschlossenen Garage abgestellt war, sei durch das Feuer beschädigt worden. Der ältere Bewohner des Hauses blieb unverletzt.

Das Feuer haben die Einsatzkräfte mittlerweile unter Kontrolle. Jetzt ist die Feuerwehr dabei, das Dach abzudecken, um an die vorhanden Glutnester heranzukommen. Im Einsatz waren die Wehren aus Waiblingen, Hegnach und Beinstein mit rund 41 Mann, ein Notarzt sowie die DRK Bereitschaft waren vor Ort. Die Brandursache muss noch ermittelt werden. Zum genauen Schaden konnten noch keine Angaben gemacht werden.