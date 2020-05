Brandstiftung in der Kirche am Ostermontag

Backnang.

Unbekannte haben am Ostermontag in der Christkönigskirche in Backnang ein Feuer gelegt. Die Täter begaben sich zwsichen 8 und 11 Uhr in die Kirche und zündeten dort die Osterauslage auf einem Stehtisch an. Außerdem steckten sie Stofftücher und eine Pinnwand in Brand. Laut Polizeibericht konnte ein Zeuge das Feuer selbstständig löschen. Er verhinderte, dass ein größerer Schaden entstand. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.