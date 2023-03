Brandstiftung? Zwei Autos brennen am Donnerstag (16.3.) in Weinstadt-Beutelsbach

Das war wahrscheinlich Brandstiftung: Zwei Autos haben am Donnerstagabend (16.3.) gegen 22 Uhr in Weinstadt-Beutelsbach gebrannt: Es handelte sich dabei um ein Elektrofahrzeug der Stadt Weinstadt, das beim Rathaus abgestellt war und ein weiteres Fahrzeug nur einen Steinwurf entfernt in der Nähe des Stiftsbads. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt löschte beide Brände. Eine Fahndung der Polizei blieb am späten Abend ohne Erfolg.

Dass es sich bei den beiden Bränden um Brandstiftung handelt, wollte die Polizei am Donnerstagabend noch nicht bestätigen. "Das müssen weitere Ermittlungen klären", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen unserer Redaktion um kurz vor Mitternacht. Dass die Feuer mutwillig gelegt wurden, liege aber nahe.

Polizei fahndet erfolglos

Eineinhalb Stunden lang hätten seine Kollegen vor Ort nach möglichen Feuerteufeln gefahndet, allerdings ohne Erfolg. Der Einsatz von Polizei und Feuerwehr lief bis weit nach 23 Uhr, ist aber mittlerweile abgeschlossen (Stand: 23:57).