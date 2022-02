In der Nähe der Atriumschule in Urbach ist am Samstagabend (26.02.) ein Baum in Brand geraten. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Brand wurde kurz nach 19 Uhr gemeldet.

Polizei sucht Zeugen

Vermutlich hatte eine weggeworfene Zigarettenkippe den morschen Teil des Baumes entzündet. Es entstand ein Schmorband. Die Gefahr, dass sich der Brand hätte ausbreiten können, bestand nach Angaben der Polizei nicht. Ob ein Schaden entstand, muss noch geklärt werden.

