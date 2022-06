Brennender Komposthaufen: Feuerwehreinsatz in Sulzbach an der Murr

Wegen eines brennenden Komposthaufens musste am Donnerstagvormittag (02.06.) gegen 09.15 Uhr die örtliche Feuerwehr in den Fischbachweg in Sulzbach an der Murr ausrücken.

Kein Schaden, keine Verletzte

"Glutreste ausgebrachter Asche waren vermutlich für den Brand verantwortlich", heißt es in einer Mitteilung aus dem Polizeipräsidium Aalen.

Es entstand durch das Feuer kein Schaden und es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften im Einsatz.