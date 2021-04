Aufgrund von brennendem Laub neben einem Parkhaus in Schorndorf rückte die Feuerwehr am Donnerstag (15.04.) gegen 14 Uhr mit zwei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften in die Schlichtener Straße aus.

Wie das Polizeipräsidium Aalen am Freitagmorgen mitteilte, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Sachschaden entstand keiner.