Burg Reichenberg in Oppenweiler: Feuerwehreinsatz im Internat (31.8.)

Die Feuerwehr ist am Mittwochabend, 31. August 2022, mit einigen Fahrzeugen zur Burg Reichenberg in der Oberen Ortsstraße 1 in der Gemeinde Oppenweiler ausgerückt. In dem Internat für Jugendliche aus dem Berufsbildungswerk und der Schule beim Jakobsweg der Paulinenpflege Winnenden schlug die Brandmeldeanlage Alarm.

Die Polizei wurde gegen 19.28 Uhr informiert, kurz nach der Alarmierung der Feuerwehr. Nach Angaben des Polizeiführers vom Dienst im Polizeipräsidium Aalen handelte es sich allerdings um einen Fehlalarm.