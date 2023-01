Chaos-Fahrt in Weinstadt: Autofahrer verursacht über 50.000 Euro Schaden

In Weinstadt-Strümpfelbach ist es am Montagmorgen (23.01.) zu zwei Unfällen und einer Sachbeschädigung gekommen. Laut Polizeibericht wurden diese von einem einzigen Autofahrer verursacht. Was war passiert?

Autofahrer will Mercedes innerorts überholen und baut Unfall

Am Montagmorgen verständigte ein 65-jähriger Mercedes-Fahrer die Polizei. Grund dafür war ein vorangegangener Verkehrsunfall in der Hauptstraße mit einem 46-jährigen Opel-Fahrer.

Nach aktuellem Ermittlungsstand setzte der Opel-Fahrer auf der Hauptstraße in Richtung Endersbach zum Überholen an. Dabei rammte er den Mercedes an der Seite, fuhr anschließend aber einfach weiter. Weil der Opel durch den Unfall so beschädigt wurde, blieb das Auto nach einigen hundert Metern liegen.

Polizei entzieht dem 46-Jährigen den Führerschein

Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der 46-Jährige zuvor schon sein eigenes Garagentor beim Ausfahren aus der Garage beschädigt. Dazu kam noch, dass der Opel-Fahrer einen im Esslinger Weg geparkten Seat beschädigte.

Der entstandene Sachschaden bei der Chaos-Fahrt des Opel-Fahrers wird von der Polizei auf über 50.000 Euro geschätzt. Der Mercedes und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 46-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.